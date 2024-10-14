Наступление оккупантов на границе Донецкой и Запорожской областей — в ISW оценили

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты провели ограниченное наступление на границе Донецкой и Запорожской областей, получив лишь незначительные достижения. Аналитики считают, что эти действия не являются составляющей большой наступательной кампании.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По данным как украинских, так и российских источников, 12-13 октября подразделения 336-й морской пехотной бригады и 394-го мотострелкового полка начали наступление на юго-запад от Большой Новоселки, прорвав украинскую оборону возле села Левадное.

Украинский военный наблюдатель отметил, что оккупанты достигли окрестностей Левадного и продвинулись в направлении Новодаровки. Хотя российские военные блогеры заявляли о захвате Левадного и дальнейшем продвижении к Новодаровке, ISW не подтверждает эти утверждения.

Аналитики говорят, что наступление оккупантов не было неожиданным, поскольку Генштаб ВСУ сообщал о возобновлении российских штурмов юго-западнее Великой Новоселки еще 11 октября.

А 3 октября в ВСУ сообщали о подготовке РФ к наступательным действиям в Запорожской области, однако украинские войска не обнаружили больших концентраций российских сил на юге Украины.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую технику и солдат в Харьковской области.

Также бригада российских морпехов потеряла около 80% личного состава, что составляет примерно 2,4 тысячи человек, во время боевых действий за Угледар.