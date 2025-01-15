Наступ РФ на Дніпропетровську область — в ISW оцінили можливості

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія знаходиться вже досить близько до адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області. Такі наступи, якщо вони будуть, спрямовні виключно для інформаційних операцій, але не вплинуть на ситуацію на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, спробує використати потенційні майбутні наступи в Дніпропетровській області в інформаційних цілях, але ці наступи, якщо вони відбудуться, навряд чи матимуть значний оперативний вплив.

Так, станом на 14 січня відомо, що загарбницькі війська перебувають за сім кілометрів від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області в найближчій точці наступу біля Нововасилівки (на південний захід від Покровська) і до 7,5 кілометрів від кордону в районі Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Однак такі просування на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровської області можуть бути частиною зусиль РФ захопити решту Донецької області.

"Російські війська також можуть намагатися захопити будь-яку територію включно з територією Дніпропетровської області — незалежно від її тактичної значущості, щоб зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни", — йдеться у звіті.

Також зазначається, що російська влада може спробувати використати обмежені переваги на південному сході Дніпропетровської області, щоб стверджувати, що вона має право контролювати та анексувати всю Дніпропетровську область у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно видання FT повідомляло, що РФ змінила тактику під Покровськом і вже обрала нову ціль. Окупанти просуваються до Дніпропетровської області, обходячи місто.

Крім того, BILD заявило, що до кордону з Дніпропетровщиною росіянам лишилось 7 км. Вже за кілька тижнів бойові дії можуть перекинути у цей регіон.