Наступление РФ на Днепропетровскую область — в ISW оценили возможности

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия находится уже достаточно близко к административной границе Донецко-Днепропетровской области. Такие наступления, если они будут, направлены исключительно для информационных операций, но не повлияют на ситуацию на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики считают, что Кремль, вероятно, попытается использовать потенциальные будущие наступления в Днепропетровской области в информационных целях, но эти наступления, если они состоятся, вряд ли будут иметь значительное оперативное влияние.

Так, по состоянию на 14 января известно, что захватнические войска находятся в семи километрах от административной границы Донецко-Днепропетровской области в ближайшей точке наступления возле Нововасильевки (на юго-запад от Покровска) и до 7,5 километров от границы в районе Новодаровки (на юго-запад от Великой Новоселки).

Однако такие продвижения к западу от Покровска и в районе Великой Новоселки в направлении Днепропетровской области могут быть частью усилий РФ захватить остальную часть Донецкой области.

"Российские войска также могут пытаться захватить любую территорию, включая территорию Днепропетровской области — независимо от ее тактической значимости, чтобы укрепить переговорную позицию России перед возможными переговорами о прекращении войны", — говорится в отчете.

Также отмечается, что российские власти могут попытаться использовать ограниченные преимущества на юго-востоке Днепропетровской области, чтобы утверждать, что она имеет право контролировать и аннексировать всю Днепропетровскую область в будущем.

Напомним, недавно издание FT сообщало, что РФ изменила тактику под Покровском и уже выбрала новую цель. Оккупанты продвигаются в Днепропетровскую область, обходя город.

Кроме того, BILD заявило, что до границы с Днепропетровщиной россиянам осталось 7 км. Уже через несколько недель боевые действия могут перебросить в этот регион.