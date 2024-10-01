В ГУР пояснили, як проходить рекрутинг до їхніх підрозділів

Військовий ГУР. Ілюстративне фото: ГУР

В Україні проходить рекрутинг людей до підрозділів Головного управління розвідки. Представник ГУР Андрій Черняк підкреслює, що процес відбору кандидатів є надзвичайно суворим.

Про це військовий повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як проходить рекрутинг до ГУР

"Ми робимо це тому, що специфіка роботи передбачає, що у нас повинні бути найкращі фахівці", — заявив Черняк.

Він додав, що кожного дня ГУР отримує сотні заяв з проханнями про влаштування на роботу, але лише незначна частина кандидатів успішно проходить відбір.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим. Глава держави заслухав доповідь.

Раніше ми писали, що Головне управління розвідки впродовж чотирьох днів атакувало більш як 800 російських серверів. Хакери розвідки знищили дані без можливості на відновлення.