В ГУР объяснили, как проходит рекрутинг в их подразделения

Военный ГУР. Иллюстративное фото: ГУР

В Украине проходит рекрутинг людей в подразделения Главного управления разведки. Представитель ГУР Андрей Черняк подчеркивает, что процесс отбора кандидатов чрезвычайно суров.

Об этом военный сообщил в эфире телемарафона.

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Как проходит рекрутинг в ГУР

"Мы делаем это потому, что специфика работы предполагает, что у нас должны быть лучшие специалисты", — заявил Черняк.

Он добавил, что ежедневно ГУР получает сотни заявлений с просьбами об устройстве на работу, но лишь незначительная часть кандидатов успешно проходит отбор.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Глава государства заслушал доклад.

Ранее мы писали, что Главное управление разведки на протяжении четырех дней атаковало более 800 российских серверов. Хакеры разведки уничтожили данные без возможности восстановления.