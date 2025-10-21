Відео
Головна Армія В ГУР анонсували новий обмін військовополоненими

В ГУР анонсували новий обмін військовополоненими

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 17:45
Оновлено: 18:25
Обмін полоненими — в ГУР анонсували повернення військових
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Українська переговорна група продовжує роботу над процесом повернення військовополонених. Тому найближчим часом буде обмін.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець 21 жовтня. 

Читайте також:

Обмін військовополоненими

"Зараз переговорна група продовжує роботу над процесом повернення військовополонених", — сказав Юсов.

Оскільки така інформація є конфіденційною, він не розкрив ніяких деталей, але заявив, що "обмін буде". 

Нагадаємо, раніше правозахисниця розповіла, що Росія маніпулює списками полонених. Ворог додає туди людей, яких і так мав звільнити. 

Також ми писали, що українські військові повертаються у важкому стані після російського полону. У більшості з них є серйозні проблеми зі здоров'ям, і вони потребують лікування. 

полонені війна в Україні ГУР Андрій Юсов обмін полоненими обмін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
