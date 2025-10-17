Обмін військовополоненими — як Росія маніпулює списками

Відео
РФ маніпулює списками полонених — деталі від правозахисниці

Дата публікації: 17 жовтня 2025 16:00
Оновлено: 16:00
Обмін військовополоненими. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Росія маніпулює зі списками на обмін військовополоненими. Окупанти включають туди людей, які відбули термін ув'язнення, і тих, хто був засуджений за кримінальні злочини.

Про це Ольга Скрипник розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

"Що почала робити Росія? Інколи вона включає цих людей у списки на обмін. Так, наприклад, нещодавно було з політв'язнем із Криму Костянтином Давиденком, який відбув незаконний термін покарання і потрапив у депортаційний центр. Замість того, щоб звільнити і відпустити, Росія включила його в списки (Давиденко повернувся під час обміну полоненими на День Незалежності – ред.). Хоча ми говоримо про людину, яка і так уже відсиділа. Тобто Росія знову маніпулює", — сказала Скрипник. 

За її словами, Росія включає в списки на обмін людей, яких і так мала звільнити. Серед них є засуджені за кримінальні злочини. Вона наголосила, що це одна з ключових проблем, бо навіть коли людина відбула термін ув’язнення, немає жодної гарантії, що вона повернеться.

Також правозахисниця зауважила, що існує проблема Центрів тимчасового тримання іноземних громадян, куди поміщають людей, які відбули незаконне покарання. Після закінчення строку вони не можуть повернутися в Україну чи виїхати до третіх країн, бо їх зустрічають біля колонії і везуть до такого центру.

"Найпоширеніша причина, чому це можливо — протермінований український паспорт. Перебуваючи в колонії, упорядкувати документи неможливо, і Росія це використовує як порушення міграційного законодавства. Причому до цих людей зазвичай діє рішення про депортацію, яке вони мають виконати. Але замість того, щоб депортувати, їх утримують у депортаційних центрах. І термін перебування там нічим не обмежений. У деяких таких центрах перебувають люди, які сидять ще з 2022 року", — пояснила вона.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 2 жовтня. В СБУ та ГУР показали ексклюзивні кадри повернення українських захисників додому. 

Також в Координаційному штабі розповіли, в якому стані повертаються українці. У більшості є серйозні проблеми зі здоров'ям. 

полонені війна в Україні Росія обмін полоненими обмін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
