Обмен военнопленными — как Россия манипулирует списками

Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Россия манипулирует со списками на обмен военнопленными. Оккупанты включают туда людей, которые отбыли срок заключения, и тех, кто был осужден за уголовные преступления.

Об этом Ольга Скрипник рассказала в интервью Укринформу.

Как РФ манипулирует списками военнопленных

"Что начала делать Россия? Иногда она включает этих людей в списки на обмен. Так, например, недавно было с политзаключенным из Крыма Константином Давыденко, который отбыл незаконный срок наказания и попал в депортационный центр. Вместо того, чтобы освободить и отпустить, Россия включила его в списки (Давыденко вернулся во время обмена пленными на День Независимости — ред.) Хотя мы говорим о человеке, который и так уже отсидел. То есть Россия снова манипулирует", — сказала Скрипник.

По ее словам, Россия включает в списки на обмен людей, которых и так должна была освободить. Среди них есть осужденные за уголовные преступления. Она подчеркнула, что это одна из ключевых проблем, потому что даже когда человек отбыл срок заключения, нет никакой гарантии, что он вернется.

Также правозащитница отметила, что существует проблема Центров временного содержания иностранных граждан, куда помещают людей, которые отбыли незаконное наказание. После окончания срока они не могут вернуться в Украину или выехать в третьи страны, потому что их встречают возле колонии и везут в такой центр.

"Самая распространенная причина, почему это возможно — просроченный украинский паспорт. Находясь в колонии, упорядочить документы невозможно, и Россия это использует как нарушение миграционного законодательства. Причем к этим людям обычно действует решение о депортации, которое они должны выполнить. Но вместо того, чтобы депортировать, их удерживают в депортационных центрах. И срок пребывания там ничем не ограничен. В некоторых таких центрах находятся люди, которые сидят еще с 2022 года", — пояснила она.

Напомним, последний обмен военнопленными состоялся 2 октября. В СБУ и ГУР показали эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников домой.

Также в Координационном штабе рассказали, в каком состоянии возвращаются украинцы. У большинства есть серьезные проблемы со здоровьем.