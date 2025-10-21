Видео
Видео

В ГУР анонсировали новый обмен военнопленными

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:45
обновлено: 18:25
Обмен пленными — в ГУР анонсировали возвращение военных
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Украинская переговорная группа продолжает работу над процессом возвращения военнопленных. Поэтому в ближайшее время будет обмен.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец 21 октября. 

Читайте также:

Обмен военнопленными

"Сейчас переговорная группа продолжает работу над процессом возвращения военнопленных", — сказал Юсов.

Поскольку такая информация является конфиденциальной, он не раскрыл никаких деталей, но заявил, что "обмен будет".

Напомним, ранее правозащитница рассказала, что Россия манипулирует списками пленных. Враг добавляет туда людей, которых и так должен был освободить.

Также мы писали, что украинские военные возвращаются в тяжелом состоянии после российского плена. У большинства из них серьезные проблемы со здоровьем, и они нуждаются в лечении.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
