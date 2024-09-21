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У ДПСУ показали використання дрона Vampire проти російських загарбників на Харківщині

21 вересня 2024 20:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Прикордонники застосували дрон Vampire проти російських загарбників на Харківщині
Удар українського дрона по ворожих позиціях. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харківській області бійці Державної прикордонної служби з бригади "Помста" продовжують знищувати російських окупантів. Українські захисники продовжують знищувати ворожу бойову техніку та особовий склад.

Відео знищення загарбників за допомогою дрона Vampire ДПСУ оприлюднила в суботу, 21 вересня.

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"За допомогою ударного бомбера Vampire прикордонники бригади "Помста" знищують окупантів на Харківщині", — розповіли військові.

На відео можна побачити завдання прикордонниками ударів по ворожих позиціях. Російським загарбникам не вдається ні втекти, ні сховатися.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Вони ліквідували танк і два бронетранспортери противника.

Також ми писали, що на Харківщині прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів.

дрони війна в Україні Росія ДПСУ втрати окупантів

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