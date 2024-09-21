Пограничники применили дрон Vampire против российских захватчиков в Харьковской области

Удар украинского дрона по вражеским позициям. Фото: скриншот

В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы по бригаде "Помста" продолжают уничтожать российских оккупантов. Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую боевую технику и личный состав.

Видео уничтожения захватчиков с помощью дрона Vampire ГПСУ обнародовало в субботу, 21 сентября.

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"С помощью ударного бомбера Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожают оккупантов на Харьковщине", — рассказали военные.

На видео можно увидеть нанесение пограничниками ударов по вражеским позициям. Российским захватчикам не удается ни убежать, ни скрыться.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Они ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Также мы писали, что на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов.