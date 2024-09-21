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В ГПСУ показали использование дрона Vampire против российских захватчиков в Харьковской области

21 сентября 2024 20:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Пограничники применили дрон Vampire против российских захватчиков в Харьковской области
Удар украинского дрона по вражеским позициям. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харьковской области бойцы Государственной пограничной службы по бригаде "Помста" продолжают уничтожать российских оккупантов. Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую боевую технику и личный состав.

Видео уничтожения захватчиков с помощью дрона Vampire ГПСУ обнародовало в субботу, 21 сентября.

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"С помощью ударного бомбера Vampire пограничники бригады "Помста" уничтожают оккупантов на Харьковщине", — рассказали военные.

На видео можно увидеть нанесение пограничниками ударов по вражеским позициям. Российским захватчикам не удается ни убежать, ни скрыться.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Они ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Также мы писали, что на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов.

дроны война в Украине Россия ГПСУ потери оккупантов

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