Оператори дронів бригади Помста вдарили по позиціях окупантів біля Бахмута

Позиції окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. На Бахмутському напрямку воїни вдарили по позиціях ворога.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Знищення окупантів на Бахмутському напрямку

Оператори ударних дронів підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" завдали потужних ударів по росіянах.

У результаті їхньої роботи позиції окупантів на Бахмутському напрямку були знищені.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Вони ліквідували танк і два бронетранспортери противника.

Також ми писали, що на Харківщині прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів.