Операторы дронов бригады Помста ударили по позициям оккупантов возле Бахмута

Бойцы "Помсты" ударили с дронов по позициям оккупантов вблизи Бахмута
Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. На Бахмутском направлении воины ударили по позициям врага.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.
Уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении
Операторы ударных дронов подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фенікс" бригады "Помста" нанесли мощные удары по россиянам.
В результате их работы позиции оккупантов на Бахмутском направлении были уничтожены.
Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Они ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.
Также мы писали, что на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов.
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