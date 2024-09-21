Операторы дронов бригады Помста ударили по позициям оккупантов возле Бахмута

Позиции оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. На Бахмутском направлении воины ударили по позициям врага.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении

Операторы ударных дронов подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Фенікс" бригады "Помста" нанесли мощные удары по россиянам.

В результате их работы позиции оккупантов на Бахмутском направлении были уничтожены.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Они ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Также мы писали, что на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов.