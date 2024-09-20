БУБпАК Ахіллес показали роботу дронами по окупантах на Харківському напрямку

БУБпАК "Ахіллес" показали, як майстерно вистежують і знищують окупантів на Харківщині
Українські військові не припиняють відбивати атаки російських загарбників та знищувати їх техніку й живу силу. Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (БУБпАК) "Ахіллес" 92-ї ОШБр показали, як завдяки злагодженій роботі та дронам винищують противника у Харківській області.
Відео опублікували на Youtube-каналі 92-ї ОШБр.
Військові пильно стежать за окупантами
На відео українські захисники показали етапи підготовки до атак по окупантах. Спочатку вони переконуються, що поруч немає ворожих дронів, щоб їх не засікли, а потім вистежують противника та завдають удару.
Військові ретельно продумують всі етапи підготовки перед атакою. Вони регулярно моніторять місцевість, де можуть ховатися окупанти, готують дрони та боєприпаси, а також налагоджують зв'язок з командним пунктом перед вильотом.
Військові пояснили, що першочерговим завданням для них під час вильотів є знищення укриттів противника та техніки.
Відтак за результатами одного з бойових виходів, БУБпАК "Ахіллес" знищив російські цілі: УАЗ "Буханка", антени зв'язку, квадроцикл, укриття з особовим складом та злітну позицію російських пілотів.
Нагадаємо, у СтратКомі ЗСУ показали, як українські бійці ефектно знищили під час штурму понад 70 окупантів.
А бійці РУБпАК окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продемонстрували кадри, як знищують російську гаубицю.
Читайте Новини.LIVE!