БУБпАК Ахіллес показали роботу дронами по окупантах на Харківському напрямку

Бійці БПак "Ахіллес" вистежують ворога. Фото: скриншот

Українські військові не припиняють відбивати атаки російських загарбників та знищувати їх техніку й живу силу. Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (БУБпАК) "Ахіллес" 92-ї ОШБр показали, як завдяки злагодженій роботі та дронам винищують противника у Харківській області.

Відео опублікували на Youtube-каналі 92-ї ОШБр.

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Військові пильно стежать за окупантами

На відео українські захисники показали етапи підготовки до атак по окупантах. Спочатку вони переконуються, що поруч немає ворожих дронів, щоб їх не засікли, а потім вистежують противника та завдають удару.

Військові проводять роботу. Фото: скриншот

Військові ретельно продумують всі етапи підготовки перед атакою. Вони регулярно моніторять місцевість, де можуть ховатися окупанти, готують дрони та боєприпаси, а також налагоджують зв'язок з командним пунктом перед вильотом.

Військовий несе дрон. Фото: скриншот

ЗСУ атакували будівлю, де ховалися російські війська. Фото: скриншот

Військові пояснили, що першочерговим завданням для них під час вильотів є знищення укриттів противника та техніки.

ЗСУ вистежили техніку ворога. Фото: скриншот

Відтак за результатами одного з бойових виходів, БУБпАК "Ахіллес" знищив російські цілі: УАЗ "Буханка", антени зв'язку, квадроцикл, укриття з особовим складом та злітну позицію російських пілотів.

Нагадаємо, у СтратКомі ЗСУ показали, як українські бійці ефектно знищили під час штурму понад 70 окупантів.

А бійці РУБпАК окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продемонстрували кадри, як знищують російську гаубицю.