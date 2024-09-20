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БУБпАК "Ахиллес" показали, как мастерски выслеживают и уничтожают оккупантов на Харьковщине

20 сентября 2024 14:31
Анастасия Постоенко - Редактор
БУБпАК Ахиллес показали работу дронами по оккупантам на Харьковском направлении
Бойцы БПак "Ахиллес" выслеживают врага. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские военные не перестают отражать атаки российских захватчиков и уничтожать их технику и живую силу. Бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (БУБпАК) "Ахиллес" 92-й ОШБр показали, как благодаря слаженной работе и дронам истребляют противника в Харьковской области.

Видео опубликовали на Youtube-канале 92-й ОШБр.

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На видео украинские защитники показали этапы подготовки к атакам по оккупантам. Сначала они убеждаются, что рядом нет вражеских дронов, чтобы их не засекли, а затем выслеживают противника и наносят удар.

Ахиллес
Военные проводят работу. Фото: скриншот

Военные тщательно продумывают все этапы подготовки перед атакой. Они регулярно мониторят местность, где могут скрываться оккупанты, готовят дроны и боеприпасы, а также налаживают связь с командным пунктом перед вылетом.

ВСУ Ахиллес
Военный несет дрон. Фото: скриншот
Атака дронами
ВСУ атаковали здание, где скрывались российские войска. Фото: скриншот

Военные объяснили, что первоочередной задачей для них во время вылета является уничтожение укрытий противника и техники.

Работа БпАК Ахиллес
ВСУ выследили технику врага. Фото: скриншот

По результатам одного из боевых выходов, БУБпАК "Ахиллес" уничтожил российские цели: УАЗ "Буханка", антенны связи, квадроцикл, укрытие с личным составом и взлетную позицию российских пилотов.

Напомним, в Страткоме ВСУ показали, как украинские бойцы эффектно уничтожили во время штурма более 70 оккупантов.

А бойцы РУБпАК отдельной аэромобильной Приднепровской бригады продемонстрировали кадры, как уничтожают российскую гаубицу.

ВСУ Харьковская область оккупанты дроны война в Украине

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