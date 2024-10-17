Зеленський вперше пояснив суть неядерного стримування РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

У Плані перемоги, який 16 жовтня представив Президент України Володимир Зеленський, Україна пропонує розмістити пакет неядерного стримування Росії на своїй території. Йдеться про відповідний ракетний комплект, який змусить РФ сісти за стіл переговорів.

Про це Володимир Зеленський розповів у четвер, 17 жовтня, виступаючи на саміті Європейської ради в Брюсселі.

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Сьогодні Зеленський прибув у Брюссель, де виступаючи у Єврораді представив План перемоги України у війн. Один із пунктів цього плану полягає у "неядерному стримуванні" Росії. Зокрема, Україна пропонує розмістити пакет стримування на своїй території. Президент вважає, що це допоможе змусити РФ сісти за стіл перегорів або ж дозволить знищити важливі ворожі об'єкти.

Як зазначив Зеленський, це підхід "миру через силу".

"Ми надали всі деталі нашим партнерам, які можуть це зробити. Це США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Путін повинен поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, під час виступу Зеленський також заявив що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

Крім того, глава держави наголосив, що цьогорічна зима буде складною та небезпечною для українців і країні необхідно отримати нові системи протиповітряної оборони.