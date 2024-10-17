Зеленский впервые объяснил суть неядерного сдерживания РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В Плане победы, который 16 октября представил Президент Украины Владимир Зеленский, Украина предлагает разместить пакет неядерного сдерживания России на своей территории. Речь идет о соответствующем ракетном комплекте, который заставит РФ сесть за стол переговоров.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в четверг, 17 октября, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе.

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Сегодня Зеленский прибыл в Брюссель, где, выступая в Евросовете, представил План победы Украины в войне. Один из пунктов этого плана состоит в "неядерном сдерживании" России. В частности, Украина предлагает разместить сдерживающий пакет на своей территории. Президент считает, что это поможет заставить РФ сесть за стол перегорел или позволит уничтожить важные вражеские объекты.

Как отметил Зеленский, это подход "мира через силу".

"Мы предоставили все детали нашим партнерам, которые могут это сделать. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, во время выступления Зеленский также заявил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что нынешняя зима будет сложной и опасной для украинцев и стране необходимо получить новые системы противовоздушной обороны.