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В Азові шукають анестезіолога — які умови та зарплатня

4 січня 2024 05:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Азові шукають анестезіолога — які умови та зарплатня
Бійці полку "Азов". Фото: vpu26.net
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Анестезіолога шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обовʼязки:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних.

Вимоги:

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Умови:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

"Якщо ви володієте необхідним досвідом та відповідаєте вимогам вакансії, будь ласка, надсилайте своє резюме", — додали в "Азові".

Нагадаємо, в "Азові" також шукають автоелектриків.

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