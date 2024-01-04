В Азове ищут анестезиолога — какие условия и зарплата
4 января 2024 05:10
Бойцы полка "Азов". Фото: vpu26.net
Анестезиолога ищет 12 бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
Читайте также:
Обязанности:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных
Требования:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.
Условия:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме", — добавили в "Азове".
Напомним, в "Азове" также ищут автоэлектриков.
Читайте Новини.LIVE!