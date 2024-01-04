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В Азове ищут анестезиолога — какие условия и зарплата

4 января 2024 05:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Азове ищут анестезиолога — какие условия и зарплата
Бойцы полка "Азов". Фото: vpu26.net
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Анестезиолога ищет 12 бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

  • предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных

Требования:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Условия:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме", — добавили в "Азове".

Напомним, в "Азове" также ищут автоэлектриков.

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