Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам технічних засобів захисту

В "Азові" формують новий підрозділ — є вакансія для технічних спеціалістів
На базі бригади "Азов" формують радіотехнічний підрозділ. У полку з'явилася вакансія інженера технічних засобів захисту. За перебування в зоні бойових дій фахівцю доплачуватимуть 3 300 гривень щодня.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 14 червня.
Що входить в обов'язки інженера технічних засобів захисту в полку "Азов"
Інженер технічних засобів виконує роботи, що спрямовані на забезпечення підрозділу технічними засобами посилення охорони. Також цей фахівець мусить вдосконалювати та знаходити нестандартні рішення в питаннях технічної охорони, супроводжувати технічне забезпечення та ремонт засобів технічної охорони підрозділу.
Які вимоги до кандидатів на посаду
На роботу приймуть порядних і відповідальних людей із технічною (бажано вищою) освітою та досвідом роботи з монтажем, наладкою, проєктуванням сучасних систем: сигналізації, відеоспостереження, контролю доступом.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату (до 125 тисяч гривен), безоплатне забезпечення речовим майном і харчуванням, військову службу за мобілізацією або контрактом у лавах Нацгвардії України. Усім військовим надається гарантована відпустка 30+10 днів із правом виїзду за кордон.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібен начальник служби закупівель. На посаду запрошують претендентів із вищою юридичною або економічною освітою й досвідом роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.
Також "Азов" шукає у свої лави оператора радіоелектронної боротьби. Такі фахівці мають виявляти та ідентифікувати електронні сигнали та здійснювати технічне обслуговування РЕБ. За місяць роботи на цій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.
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