Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам технических средств защиты

Бойцы полка "Азов". Фото иллюстративное: t.me/azov_media

На базе бригады "Азов" формируют радиотехническое подразделение. В полку появилась вакансия инженера по техническим средствам защиты. За пребывание в зоне боевых действий специалисту будут доплачивать 3 300 гривен ежедневно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 14 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера технических средств защиты в полку "Азов"

Инженер технических средств выполняет работы, направленные на обеспечение подразделения техническими средствами усиления охраны. Также специалист должен совершенствовать и находить нестандартные решения в вопросах технической охраны, сопровождать техническое обеспечение и ремонт средств технической охраны подразделения.

Какие требования к кандидатам на должность

На работу примут порядочных и ответственных людей с техническим (желательно высшим) образованием и опытом работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем: сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (до 125 тысяч гривен), безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием, военную службу по мобилизации или контракту в рядах Нацгвардии Украины. Всем военным предоставляется гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен начальник службы закупок. На должность приглашают соискателей с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в проведении закупок через систему Prozorro. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды оператора радиоэлектронной борьбы. Такие специалисты должны выявлять и идентифицировать электронные сигналы и техническое обслуживание РЭБ. За месяц работы н этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.