Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В "Азове" формируют новое подразделение — есть вакансия для технических специалистов arrow

В "Азове" формируют новое подразделение — есть вакансия для технических специалистов

16 июня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам технических средств защиты
Бойцы полка "Азов". Фото иллюстративное: t.me/azov_media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На базе бригады "Азов" формируют радиотехническое подразделение. В полку появилась вакансия инженера по техническим средствам защиты. За пребывание в зоне боевых действий специалисту будут доплачивать 3 300 гривен ежедневно.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 14 июня.

Читайте также:
В "Азове" формируют новое подразделение - есть вакансия для технических специалистов - фото 1
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера технических средств защиты в полку "Азов"

Инженер технических средств выполняет работы, направленные на обеспечение подразделения техническими средствами усиления охраны. Также специалист должен совершенствовать и находить нестандартные решения в вопросах технической охраны, сопровождать техническое обеспечение и ремонт средств технической охраны подразделения.

Какие требования к кандидатам на должность

На работу примут порядочных и ответственных людей с техническим (желательно высшим) образованием и опытом работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем: сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (до 125 тысяч гривен), безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием, военную службу по мобилизации или контракту в рядах Нацгвардии Украины. Всем военным предоставляется гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен начальник службы закупок. На должность приглашают соискателей с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в проведении закупок через систему Prozorro. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды оператора радиоэлектронной борьбы. Такие специалисты должны выявлять и идентифицировать электронные сигналы и техническое обслуживание РЭБ. За месяц работы н этой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.

фронт
война в Украине
Нацгвардия
вакансии
военнослужащие
армия
полк "Азов"
работа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос