Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

До Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ призиваються багато добровольців. Мобілізованих у лавах 3 ОШБр менше.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Жорін розповів як проходить рекрутингова кампанія в його штурмовій бригаді. Після набуття чинності закону про мобілізацію побільшало добровольців, які хочуть служити саме у 3 ОШБр. Мобілізованих, за словами Жоріна, менше, але серед них велика кількість абсолютно адекватних, перспективних бійців та представників важливих для війська професій.

"Стараємось мікроскопом цвяхи не забивати, визначати місце для людини згідно її навичок та знань. Штурмовиками багато хто хоче бути, але по факту для багатьох це не дуже підходить, тому шукаємо інші посади. Ну і окремий зараз напрямок для нас — увʼязнені, які виявили бажання служити. Це було правильне рішення, дати їм нарешті таку можливість", — написав військовий у Telegram.

Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Нагадамо, Максим Жорін вважає, що НАТО навряд чи врятує Україну від держави-агресора Росії. Оскільки президент США Джо Байден робить різноманітні реверанси у бік Кремля. Також він повідомив, що росіяни активізувались не лише на Харківському напрямку, а в цілому на сході України.