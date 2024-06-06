Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

В Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ призывается много добровольцев. Мобилизированных в рядах 3 ОШБр гораздо меньше.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Жорин рассказал, как проходит рекрутинговая кампания в его штурмовой бригаде. После вступления в силу закона о мобилизации увеличилось количество добровольцев, которые хотят служить именно в 3 ОШБр. Мобилизированных, по словам Жорина, меньше, но среди них множество абсолютно адекватных, перспективных бойцов и представителей важных для войска профессий.

"Стараемся микроскопом гвозди не забивать, определять место для человека согласно его навыкам и знаниям. Штурмовиками многие хотят быть, но по факту для многих это не очень подходит, поэтому ищем другие должности. Ну и отдельное сейчас направление для нас — заключенные, которые хотят служить. Это было правильное решение, дать им наконец-то такую возможность", — написал военный в Telegram.

Скриншот Telegram/MaksymZhorin

Напомним, Максим Жорин считает, что НАТО вряд ли спасет Украину от государства-агрессора России. Поскольку президент США Джо Байден делает всевозможные реверансы в сторону Кремля. Также он сообщил, что россияне активизировались не только на Харьковском направлении, а в целом на востоке Украины.