РФ завдала наймасованішого удару по ТЕС Центренерго — станції зупинилися

Усі ТЕС Центренерго зупинилися після нічного обстрілу — деталі
Російські окупанти у ніч проти 8 листопада здійснили наймасованіший удар по теплових електростанціях "Центренерго". Внаслідок обстрілу вони зупинилися.
Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго" у Facebook.
ТЕС "Центренерго" зупинилися
"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", — йдеться у повідомленні.
У компанії зауважили, що мовчали заради безпеки, але зробили усе, аби українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму, а також подолали пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон.
"Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися. Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що кожен раз окупанти бʼють ще жорстокіше та цинічніше. Там пообіцяли відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію, оскільки іншого вибору немає.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський висловився про нічний російський обстріл 8 листопада. Він повідомив масштаби атаки та анонсував рішення.
А премʼєр Юлія Свириденко зазначила, що загарбники пошкодили вночі великі енергообʼєкти у Полтавській, Харківській та Київській областях.
