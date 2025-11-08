Відео
Україна
Головна Армія Усі ТЕС Центренерго зупинилися після нічного обстрілу — деталі

Усі ТЕС Центренерго зупинилися після нічного обстрілу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:37
Оновлено: 18:14
РФ завдала наймасованішого удару по ТЕС Центренерго — станції зупинилися
Пошкодження на одній з ТЕС в Україні після російської атаки. Фото ілюстративне: Getty Images

Російські окупанти у ніч проти 8 листопада здійснили наймасованіший удар по теплових електростанціях "Центренерго". Внаслідок обстрілу вони зупинилися.

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго" у Facebook.

Читайте також:

ТЕС "Центренерго" зупинилися 

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що мовчали заради безпеки, але зробили усе, аби українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму, а також подолали пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон.

"Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися. Нині — нуль генерації. Нуль!  Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що кожен раз окупанти бʼють ще жорстокіше та цинічніше. Там пообіцяли відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію, оскільки іншого вибору немає.

null
Допис ПАТ "Центренерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський висловився про нічний російський обстріл 8 листопада. Він повідомив масштаби атаки та анонсував рішення.

А премʼєр Юлія Свириденко зазначила, що загарбники пошкодили вночі великі енергообʼєкти у Полтавській, Харківській та Київській областях.

війна обстріли ТЕЦ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
