РФ завдала наймасованішого удару по ТЕС Центренерго — станції зупинилися

Пошкодження на одній з ТЕС в Україні після російської атаки. Фото ілюстративне: Getty Images

Російські окупанти у ніч проти 8 листопада здійснили наймасованіший удар по теплових електростанціях "Центренерго". Внаслідок обстрілу вони зупинилися.

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Центренерго" у Facebook.

Реклама

Читайте також:

ТЕС "Центренерго" зупинилися

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що мовчали заради безпеки, але зробили усе, аби українці перезимували зі світлом та теплом минулу зиму, а також подолали пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон.

"Станції у вогні! Наші ТЕС — не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися. Нині — нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!" — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що кожен раз окупанти бʼють ще жорстокіше та цинічніше. Там пообіцяли відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію, оскільки іншого вибору немає.

Допис ПАТ "Центренерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський висловився про нічний російський обстріл 8 листопада. Він повідомив масштаби атаки та анонсував рішення.

А премʼєр Юлія Свириденко зазначила, що загарбники пошкодили вночі великі енергообʼєкти у Полтавській, Харківській та Київській областях.