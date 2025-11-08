Видео
Україна
Главная Армия Все ТЭС Центрэнерго остановились после ночного обстрела — детали

Все ТЭС Центрэнерго остановились после ночного обстрела — детали

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:37
обновлено: 16:57
РФ нанесла самый массированный удар по ТЭС Центрэнерго — станции остановились
Повреждения на одной из ТЭС в Украине после российской атаки. Фото иллюстративное: ДТЭК

Российские оккупанты в ночь на 8 ноября осуществили массированный удар по тепловым электростанциям "Центрэнерго". В результате обстрела они остановились.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Центрэнерго" в Facebook.

Читайте также:

ТЭС "Центрэнерго" остановились

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что молчали ради безопасности, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму, а также преодолели адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон.

"Станции в огне! Наши ТЭС — не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!" — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что каждый раз оккупанты бьют еще более жестоко и цинично. Там пообещали восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию, поскольку другого выбора нет.

null
Сообщение ПАО "Центрэнерго". Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский высказался о ночном российском обстреле 8 ноября. Он сообщил масштабы атаки и анонсировал решение.

А премьер Юлия Свириденко отметила, что захватчики повредили ночью крупные энергообъекты в Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

война обстрелы ТЭЦ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
