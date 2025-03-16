Уночі росіяни атакували Україну 90 дронами

Сили ППО ЗСУ збивають ворожі цілі. Фото: Західне ОТО НГУ

Уночі, 16 березня, російські окупанти атакували Україну 90 безпілотниками. Однак українським оборонцям вдалося знищити значну частину ворожих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 16 березня.

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Атака на Україну 16 березня

У ніч проти 16 березня 2025 року (із 18:30 15 березня) російські загарбники атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Цієї ночі ворог запускав безпілотники по території України з напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

До відбиття повітряного нападу РФ було залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За даними ПС ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, 33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). На жаль, внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

Нагадаємо, що у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті та кількість бойових зіткнень на полію бою між українськими захисниками та російськими окупантами.

Крім того, уночі 15 березня під час повітряної тривоги в Одесі лунали потужні вибухи.