Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Уночі РФ випустила по Україні 90 дронів — скільки збила ППО arrow

Уночі РФ випустила по Україні 90 дронів — скільки збила ППО

16 березня 2025 09:35
Євтушенко Аліна - редактор
Уночі росіяни атакували Україну 90 дронами
Сили ППО ЗСУ збивають ворожі цілі. Фото: Західне ОТО НГУ
Євтушенко Аліна - редактор

Уночі, 16 березня, російські окупанти атакували Україну 90 безпілотниками. Однак українським оборонцям вдалося знищити значну частину ворожих дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 16 березня.

Читайте також:
Атака БпЛА на Україну
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Атака на Україну 16 березня

У ніч проти 16 березня 2025 року (із 18:30 15 березня) російські загарбники атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Цієї ночі ворог запускав безпілотники по території України з напрямків: Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

До відбиття повітряного нападу РФ було залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За даними ПС ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 47-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, 33 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). На жаль, внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

Нагадаємо, що у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті та кількість бойових зіткнень на полію бою між українськими захисниками та російськими окупантами.

Крім того, уночі 15 березня під час повітряної тривоги в Одесі лунали потужні вибухи.

ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Реклама
Реклама
Реклама