Ночью россияне атаковали Украину 90 дронами

Силы ПВО ВСУ сбивают вражеские цели. Фото: Западное ОТО НГУ

Ночью, 16 марта, российские оккупанты атаковали Украину 90 беспилотниками. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 16 марта.

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Атака на Украину 16 марта

В ночь на 16 марта 2025 года (с 18:30 15 марта) российские захватчики атаковали Украину 90 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Этой ночью враг запускал беспилотники по территории Украины с направлений: Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К отражению воздушного нападения РФ были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По данным ВС ВСУ, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 47-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, 33 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). К сожалению, в результате российской атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Напомним, что в Генштабе рассказали о ситуации на фронте и количестве боевых столкновений на поле боя между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Кроме того, ночью 15 марта во время воздушной тревоги в Одессе раздавались мощные взрывы.