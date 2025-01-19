Рустем Умєров зустрівся з главою Штабу оборони Канади Дженні Каріньян

Міністр оборони України Рустем Умєров та начальниця Штабу оборони Канади генерал Дженні Каріньян. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з начальницею Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян. Сторони обговорили безпекові пріоритети нашої держави.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Telegram у неділю, 19 січня.

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"З командою поінформували канадських партнерів про наші безпекові пріоритети: стабілізація фронту, нанесення ударів по критичним об’єктам ворога, розбудова нашої промисловості", — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони додав, що завдяки інвестиціям союзників Україна є одним з лідерів у виробництві БпЛА, наземних роботизованих систем та систем РЕБ.

"Вдячний за сильну підтримку Канади, зокрема у фінансуванні виробництва українських дронів за "данською моделлю"", — наголосив Умєров.

В свою чергу генерал Каріньян підкреслила, що Канада рішуче налаштована і надалі посилювати допомогу Україні. У відповідь Умєров окреслив напрямки, за якими потребуємо нарощення поставок, а саме засоби ППО, важка бронетехніка та окремі види боєприпасів.

"Також розраховуємо на співпрацю у сфері deepstrike. Це стосується як постачання західних зразків, так і сприяння українському виробництву далекобійної зброї", — повідомив глава Міноборони.

Начальниця Штабу оборони Канади генерал Дженні Каріньян. Фото: Міноборони

Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Зустріч делегацій України і Канади. Фото: Міноборони

Нагадаємо, що у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів.

Також Умєров повідомив про проведення комплексного аналізу діяльності командування Сухопутних військ ЗСУ.