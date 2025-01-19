Рустем Умеров встретился с главой Штаба обороны Канады Дженни Кариньян

Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальница Штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с начальницей Штаба обороны Канады генералом Дженни Кариньян. Стороны обсудили приоритеты безопасности нашего государства.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Telegram в воскресенье, 19 января.

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"С командой проинформировали канадских партнеров о наших безопасностных приоритетах: стабилизация фронта, нанесение ударов по критическим объектам врага, развитие нашей промышленности", — отметил Умеров.

Глава Минобороны добавил, что благодаря инвестициям союзников Украина является одним из лидеров в производстве БпЛА, наземных роботизированных систем и систем РЭБ.

"Благодарен за сильную поддержку Канады, в частности в финансировании производства украинских дронов по "датской модели"", — подчеркнул Умеров.

В свою очередь генерал Кариньян подчеркнула, что Канада решительно настроена и в дальнейшем усиливать помощь Украине. В ответ Умеров очертил направления, по которым нуждаемся в наращивании поставок, а именно средства ПВО, тяжелая бронетехника и отдельные виды боеприпасов.

"Также рассчитываем на сотрудничество в сфере deepstrike. Это касается как поставок западных образцов, так и содействия украинскому производству дальнобойного оружия", — сообщил глава Минобороны.

Начальница Штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян. Фото: Минобороны

Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Встреча делегаций Украины и Канады. Фото: Минобороны

Напомним, что в Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн". В результате этого заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.

Также Умеров сообщил о проведении комплексного анализа деятельности командования Сухопутных войск ВСУ.