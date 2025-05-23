Україна працює над поверненням всіх категорій людей, включаючи політвʼязнів, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: ОП

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що держава продовжує працювати над звільненням усіх громадян, які перебувають у російському полоні. Йдеться не лише про військових.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами Умєрова, Україна повертатиме з російських застінків не лише військових, але й цивільних та політичних в’язнів.

"Деталі я не хочу давати. Ми працюємо над поверненням усіх категорій людей з полону РФ, включаючи політв’язнів", — наголосив міністр оборони під час спілкування з журналістами після першого етапу обміну у форматі "1000 на 1000".

Нагадаємо, 23 травня Україна провела перший етап великого обміну полоненими з Росією у форматі "тисяча на тисячу". Обмін триватиме й надалі — наступні етапи заплановані на найближчі два дні. Сьогодні з полону повернулося 390 військовополонених.