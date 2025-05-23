Украина работает над возвращением всех категорий людей, включая политзаключенных, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: ОП

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что государство продолжает работать над освобождением всех граждан, находящихся в российском плену. Речь идет не только о военных.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Возвращение из плена РФ

По словам Умерова, Украина будет возвращать из российских застенков не только военных, но и гражданских и политических заключенных.

"Детали я не хочу давать. Мы работаем над возвращением всех категорий людей из плена РФ, включая политзаключенных", — подчеркнул министр обороны во время общения с журналистами после первого этапа обмена в формате "1000 на 1000".

Напомним, 23 мая Украина провела первый этап большого обмена пленными с Россией в формате "тысяча на тысячу". Обмен будет продолжаться и в дальнейшем — следующие этапы запланированы на ближайшие два дня. Сегодня из плена вернулось 390 военнопленных.