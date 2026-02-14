Енергетичне перемир'я — головна тема на переговорах у Женеві

Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Під час наступного раунду тристоронніх переговорів у Швейцарії, які вже відбдуться наступного тижня, Україна хоче поговорити про енергетичне перемир'я.

Як передає Новини.LIVE, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєрова під час спілкування з журналістами.

Теми на переговорах у Швейцарії

"Ми будемо порушувати це питання. Але ми не можемо публічно про це говорити", — заявив Рустем Умєров.

Водночас президент Володимир Зеленський додав, що быльше деталей та публічних обговорень буде після цього, як про це поговорять з Росією.

Нагадаємо, Росія не надала відповіді на пропозицію щодо енергетичного перемир'я. Натомість Україна отримала чергові удари дронами та ракетами.

Також відомо, якщо Україна і РФ домовляться про припинення вогню, то за цим слідкуватимуть США. Військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю.