Припинення вогню між Україною і РФ — США слідкуватимуть

США підтвердили свою участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією. Військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

Припинення вогню між Україною та РФ

Зеленський розповів, що військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю за режимом припинення вогню у разі ухвалення відповідного політичного рішення. Моніторинг здійснюватимуть Україна, Росія та Сполучені Штати.

