Припинення вогню між Україною і РФ — США слідкуватимуть

США слідкуватимуть за припиненням вогню між Україною та Росією
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:25
США підтвердили свою участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією. Військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.
Зеленський розповів, що військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю за режимом припинення вогню у разі ухвалення відповідного політичного рішення. Моніторинг здійснюватимуть Україна, Росія та Сполучені Штати.
