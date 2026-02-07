Прекращение огня между Украиной и РФ — США будут следить

Срочная новость

США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня между Украиной и Россией. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Зеленский рассказал, что военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля за режимом прекращения огня в случае принятия соответствующего политического решения. Мониторинг будут осуществлять Украина, Россия и Соединенные Штаты.

