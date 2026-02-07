Видео
Главная Армия США будут следить за прекращением огня между Украиной и Россией

США будут следить за прекращением огня между Украиной и Россией

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 11:25
Прекращение огня между Украиной и РФ — США будут следить
Срочная новость

США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня между Украиной и Россией. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Читайте также:

Прекращение огня между Украиной и РФ

Зеленский рассказал, что военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля за режимом прекращения огня в случае принятия соответствующего политического решения. Мониторинг будут осуществлять Украина, Россия и Соединенные Штаты.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США перемирие война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
