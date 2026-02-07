Прекращение огня между Украиной и РФ — США будут следить

США будут следить за прекращением огня между Украиной и Россией
Дата публикации 7 февраля 2026 11:25
Срочная новость
США подтвердили свое участие в мониторинге прекращения огня между Украиной и Россией. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.
Зеленский рассказал, что военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля за режимом прекращения огня в случае принятия соответствующего политического решения. Мониторинг будут осуществлять Украина, Россия и Соединенные Штаты.
Новость дополняется...
