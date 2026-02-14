Видео
Главная Армия Умеров назвал главную тему на переговорах в Женеве

Умеров назвал главную тему на переговорах в Женеве

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:09
Энергетическое перемирие — главная тема на переговорах в Женеве
Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Во время следующего раунда трехсторонних переговоров в Швейцарии, которые уже состоятся на следующей неделе, Украина хочет поговорить об энергетическом перемирии.

Как передает Новини.LIVE, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умерова во время общения с журналистами.

Читайте также:

Темы на переговорах в Швейцарии

"Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем публично об этом говорить", — заявил Рустем Умеров.

В то же время президент Владимир Зеленский добавил, что больше деталей и публичных обсуждений будет после этого, как об этом поговорят с Россией.

Напомним, Россия не ответила на предложение по энергетическому перемирию. Зато Украина получила очередные удары дронами и ракетами.

Также известно, если Украина и РФ договорятся о прекращении огня, то за этим будут следить США. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля.

переговоры перемирие энергетика свет Рустем Умеров Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
