Энергетическое перемирие — главная тема на переговорах в Женеве

Умеров назвал главную тему на переговорах в Женеве
Во время следующего раунда трехсторонних переговоров в Швейцарии, которые уже состоятся на следующей неделе, Украина хочет поговорить об энергетическом перемирии.
Как передает Новини.LIVE, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умерова во время общения с журналистами.
Темы на переговорах в Швейцарии
"Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем публично об этом говорить", — заявил Рустем Умеров.
В то же время президент Владимир Зеленский добавил, что больше деталей и публичных обсуждений будет после этого, как об этом поговорят с Россией.
Напомним, Россия не ответила на предложение по энергетическому перемирию. Зато Украина получила очередные удары дронами и ракетами.
Также известно, если Украина и РФ договорятся о прекращении огня, то за этим будут следить США. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля.
Читайте Новини.LIVE!