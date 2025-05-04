Обстріл України 4 травня — Повітряні сили збили 69 ударних БпЛА

Україну вночі атакували 165 БпЛА — скільки цілей збила ППО
У ніч проти неділі, 4 травня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Окупанти застосували загалом 165 ударних безпілотників та дронів-імітаторів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей збила ППО
За інформацією Повітряних сил, росіяни запускали БпЛА з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.
"Підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені — без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина", — підсумували у Повітряних силах.
Нагадаємо, внаслідок повітряної атаки Росії на Київ 4 травня уламки збитих ворожих цілей впали в трьох районах міста.
Також через атаку російських безпілотників 4 травня у Черкасах є руйнування, одна людина отримала поранення.
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