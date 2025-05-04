Обстріл України 4 травня — Повітряні сили збили 69 ударних БпЛА

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти неділі, 4 травня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Окупанти застосували загалом 165 ударних безпілотників та дронів-імітаторів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За інформацією Повітряних сил, росіяни запускали БпЛА з районів Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.

"Підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені — без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина", — підсумували у Повітряних силах.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, внаслідок повітряної атаки Росії на Київ 4 травня уламки збитих ворожих цілей впали в трьох районах міста.

Також через атаку російських безпілотників 4 травня у Черкасах є руйнування, одна людина отримала поранення.