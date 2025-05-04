Обстрел Украины 4 мая — Воздушные силы сбили 69 ударных БпЛА

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на воскресенье, 4 мая, российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину. Оккупанты применили 165 ударных беспилотников и дронов-имитаторов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По информации Воздушных сил, россияне запускали БпЛА из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Приморска Запорожской области.

"Подтверждено сбитие 69 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 80 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны — без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области", — подытожили в Воздушных силах.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Напомним, в результате воздушной атаки России на Киев 4 мая обломки сбитых вражеских целей упали в трех районах города.

Также из-за атаки российских беспилотников 4 мая в Черкассах есть разрушения, один человек получил ранения.