Обстріл Черкас 4 травня — поранення отримала одна людина

Атака РФ на Черкаси — рятувальники показали фото наслідків
Унаслідок російського удару по Черкасах 4 травня одна людина отримала поранення. Зафіксовано п'ять пожеж у різних районах міста.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки обстрілу
У ДСНС зазначили, що унаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті.
"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.
"Постраждала одна людина. Усі пожежі ліквідовані", — підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські окупанти атакували дронами Черкаси. Внаслідок атаки зафіксовано одразу кілька пожеж.
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