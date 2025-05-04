Обстріл Черкас 4 травня — поранення отримала одна людина

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Черкасах 4 травня одна людина отримала поранення. Зафіксовано п'ять пожеж у різних районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У ДСНС зазначили, що унаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир.

"Постраждала одна людина. Усі пожежі ліквідовані", — підсумували у ДСНС.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Мешканці постраждалого будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські окупанти атакували дронами Черкаси. Внаслідок атаки зафіксовано одразу кілька пожеж.