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Атака РФ на Черкаси — рятувальники показали фото наслідків

4 травня 2025 07:40
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Черкас 4 травня — поранення отримала одна людина
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Унаслідок російського удару по Черкасах 4 травня одна людина отримала поранення. Зафіксовано п'ять пожеж у різних районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Наслідки обстрілу

У ДСНС зазначили, що унаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Черкас
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку. Також пошкоджено вікна інших квартир. 

"Постраждала одна людина. Усі пожежі ліквідовані", — підсумували у ДСНС.

Обстріл Черкас
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС
Обстріл Черкас
Мешканці постраждалого будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня російські окупанти атакували дронами Черкаси. Внаслідок атаки зафіксовано одразу кілька пожеж.

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