Обстрел Черкасс 4 мая — ранения получил один человек

Атака РФ на Черкассы — спасатели показали фото последствий
В результате российского удара по Черкассам 4 мая один человек получил ранения. Зафиксировано пять пожаров в разных районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия обстрела
В ГСЧС отметили, что в результате обстрела зафиксировано пять пожаров по разным адресам в городе.
"Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других
квартир.
"Пострадал один человек. Все пожары ликвидированы", — подытожили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 4 мая российские оккупанты атаковали дронами Черкассы. В результате атаки зафиксировано сразу несколько пожаров.
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