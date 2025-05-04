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Атака РФ на Черкассы — спасатели показали фото последствий

4 мая 2025 07:40
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Черкасс 4 мая — ранения получил один человек
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В результате российского удара по Черкассам 4 мая один человек получил ранения. Зафиксировано пять пожаров в разных районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия обстрела

В ГСЧС отметили, что в результате обстрела зафиксировано пять пожаров по разным адресам в городе.

"Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность", — говорится в сообщении.

Обстріл Черкас
Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. Также повреждены окна других
квартир.

"Пострадал один человек. Все пожары ликвидированы", — подытожили в ГСЧС.

Обстріл Черкас
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС
Обстріл Черкас
Жители пострадавшего дома. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 4 мая российские оккупанты атаковали дронами Черкассы. В результате атаки зафиксировано сразу несколько пожаров.

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