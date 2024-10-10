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Українські журналісти потрапили під обстріл в Донецькій області

10 жовтня 2024 22:31
Аркадій Пастула - Редактор
Знімальна група Радіо Свобода потрапила під російський обстріл на Бахмутському напрямку
Знімальна група "Радіо Свобода" Роман Пагулич і Павло Холодов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii
Аркадій Пастула - Редактор

Знімальна група "Радіо Свобода" у складі Романа Пагулича та Павла Холодова потрапила під російський обстріл. Це сталося під час зйомок військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у четвер, 10 жовтня.

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Журналісти потрапили під обстріл

Група проєкту "Донбас Реалії", до складу якої входили кореспондент Роман Пагулич і оператор Павло Холодов, знімала роботу операторів FPV в момент, коли російські окупанти завдали удару ствольною артилерією по позиціях українських захисників.

Перший снаряд приземлився неподалік воєнного кореспондента Романа Пагулича та бійців, з якими він розмовляв.

Внаслідок обстрілу Роман Пагулич отримав контузію, двоє бійців зазнали легких поранень, тоді як оператора Павла Холодова уламки не вразили.

Бронежилет журналіста Романа Пагулича після обстрілу
Бронежилет Романа Пагулича після обстрілу 10 жовтня. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Усі постраждалі були доставлені до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.

Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під обстріл
Роман Пагулич після обстрілу надає першу медичну допомогу одному з поранених бійців. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Як розповів Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряда.

На цей момент загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули вісім осіб. У зв'язку з цим, 11 жовтня в області оголошено день жалоби.

Також 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого шість людей отримали поранення.

війна журналісти Україна Донецька область обстріли окупанти

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