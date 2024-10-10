Знімальна група Радіо Свобода потрапила під російський обстріл на Бахмутському напрямку

Українські журналісти потрапили під обстріл в Донецькій області
Знімальна група "Радіо Свобода" у складі Романа Пагулича та Павла Холодова потрапила під російський обстріл. Це сталося під час зйомок військових на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" у четвер, 10 жовтня.
Журналісти потрапили під обстріл
Група проєкту "Донбас Реалії", до складу якої входили кореспондент Роман Пагулич і оператор Павло Холодов, знімала роботу операторів FPV в момент, коли російські окупанти завдали удару ствольною артилерією по позиціях українських захисників.
Перший снаряд приземлився неподалік воєнного кореспондента Романа Пагулича та бійців, з якими він розмовляв.
Внаслідок обстрілу Роман Пагулич отримав контузію, двоє бійців зазнали легких поранень, тоді як оператора Павла Холодова уламки не вразили.
Усі постраждалі були доставлені до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.
Як розповів Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряда.
На цей момент загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.
Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули вісім осіб. У зв'язку з цим, 11 жовтня в області оголошено день жалоби.
Також 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого шість людей отримали поранення.
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