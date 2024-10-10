Знімальна група Радіо Свобода потрапила під російський обстріл на Бахмутському напрямку

Знімальна група "Радіо Свобода" Роман Пагулич і Павло Холодов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Знімальна група "Радіо Свобода" у складі Романа Пагулича та Павла Холодова потрапила під російський обстріл. Це сталося під час зйомок військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у четвер, 10 жовтня.

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Група проєкту "Донбас Реалії", до складу якої входили кореспондент Роман Пагулич і оператор Павло Холодов, знімала роботу операторів FPV в момент, коли російські окупанти завдали удару ствольною артилерією по позиціях українських захисників.

Перший снаряд приземлився неподалік воєнного кореспондента Романа Пагулича та бійців, з якими він розмовляв.

Внаслідок обстрілу Роман Пагулич отримав контузію, двоє бійців зазнали легких поранень, тоді як оператора Павла Холодова уламки не вразили.

Бронежилет Романа Пагулича після обстрілу 10 жовтня. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Усі постраждалі були доставлені до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу.

Роман Пагулич після обстрілу надає першу медичну допомогу одному з поранених бійців. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Як розповів Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один із уламків снаряда.

На цей момент загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає.

Нагадаємо, 9 жовтня російські окупанти обстріляли Одеський район, внаслідок чого загинули вісім осіб. У зв'язку з цим, 11 жовтня в області оголошено день жалоби.

Також 10 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого шість людей отримали поранення.