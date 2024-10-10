Съемочная группа Радио Свобода попала под российский обстрел на Бахмутском направлении

Съемочная группа "Радио Свобода" Роман Пагулич и Павел Холодов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Съемочная группа "Радио Свобода" в составе Романа Пагулича и Павла Холодова попала под обстрел. Это произошло во время съемок военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в четверг, 10 октября.

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Группа проекта "Донбасс Реалии", в состав которой входили корреспондент Роман Пагулич и оператор Павел Холодов, снимала работу операторов FPV в момент, когда российские оккупанты нанесли удар ствольной артиллерией по позициям украинских защитников.

Первый снаряд приземлился неподалеку военного корреспондента Романа Пагулича и бойцов, с которыми он разговаривал.

В результате обстрела Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов получили легкие ранения, тогда как оператора Павла Холодова осколки не поразили.

Бронежилет Романа Пагулича после обстрела 10 октября. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Все пострадавшие были доставлены в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Роман Пагулич после обстрела оказывает первую медицинскую помощь одному из раненых бойцов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Как рассказал Роман Пагулич, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из осколков снаряда.

На данный момент угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

Напомним, 9 октября российские оккупанты обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. В связи с этим, 11 октября в области объявлен день траура.

Также 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего шесть человек получили ранения.