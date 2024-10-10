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Украинские журналисты попали под обстрел в Донецкой области

10 октября 2024 22:31
Аркадий Пастула - Редактор
Съемочная группа Радио Свобода попала под российский обстрел на Бахмутском направлении
Съемочная группа "Радио Свобода" Роман Пагулич и Павел Холодов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii
Аркадий Пастула - Редактор

Съемочная группа "Радио Свобода" в составе Романа Пагулича и Павла Холодова попала под обстрел. Это произошло во время съемок военных на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в четверг, 10 октября.

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Группа проекта "Донбасс Реалии", в состав которой входили корреспондент Роман Пагулич и оператор Павел Холодов, снимала работу операторов FPV в момент, когда российские оккупанты нанесли удар ствольной артиллерией по позициям украинских защитников.

Первый снаряд приземлился неподалеку военного корреспондента Романа Пагулича и бойцов, с которыми он разговаривал.

В результате обстрела Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов получили легкие ранения, тогда как оператора Павла Холодова осколки не поразили.

Бронежилет журналиста Романа Пагулича после обстрела
Бронежилет Романа Пагулича после обстрела 10 октября. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Все пострадавшие были доставлены в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь.

Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел
Роман Пагулич после обстрела оказывает первую медицинскую помощь одному из раненых бойцов. Фото: radiosvoboda.org/donbassrealii

Как рассказал Роман Пагулич, баллистическая защита шейной зоны на его бронежилете остановила один из осколков снаряда.

На данный момент угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет.

Напомним, 9 октября российские оккупанты обстреляли Одесский район, в результате чего погибли восемь человек. В связи с этим, 11 октября в области объявлен день траура.

Также 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью, в результате чего шесть человек получили ранения.

война журналисты Украина Донецкая область обстрелы оккупанты

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