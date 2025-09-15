Україна запропонувала ЄС навчання зі знищення дронів — Ігнат

Юрій Ігнат. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Україна готова поділитися з європейськими партнерами напрацьованими методами боротьби з дронами. Для цього можуть бути організовані спільні навчання у Львові чи навіть у польському Кракові.

Про це повідомили у РБК-Україна з посиланням на Юрія Ігната.

Україна пропонує навчання європейцям

Українська сторона пропонує залучити фахівців Повітряних сил для підготовки союзників до ефективнішого збиття ворожих дронів. Таку ініціативу озвучив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. У фокусі — практичні методики, відпрацьовані під час відбиття масованих атак.

"Якими ракетами (збивали) — це їхня справа. Не мають вони стільки досвіду, як Україна. "Гербери" — непроста ціль, особливо для винищувачів. Бачили нещодавно випадок зальоту в повітряний простір Румунії того ж "Шахеда" чи "Гербери" — це вже визначає румунська сторона. Але понад 40 хвилин два винищувачі не могли нічого вдіяти — намагалися, але втратили чимало часу", — сказав Ігнат.

За словами представника ПС ЗСУ, Україна готова надати інструкторів незалежно від місця проведення тренувань — в Україні чи за кордоном. Під час відбиття атак застосовуються різні засоби залежно від обставин: мобільні вогневі групи, авіація, дрони-перехоплювачі, радіоелектронна боротьба. Координацію забезпечує командування Повітряних сил, а за окремі ділянки відповідають визначені посадові особи.

"Ми досягли цих результатів. Цей досвід нам дістався гіркою ціною — втрати серед захисників і цивільних, знищена техніка, зруйновані будівлі та підприємства. Тому партнери мають можливість побачити й пройти ці навчання. Звісно, були й помилки — неможливо врахувати все, коли противник застосовує новітні засоби. Треба пробувати й використовувати інноваційні рішення", — зазначив Ігнат.

У межах навчань партнерам планують показати практику раціонального залучення різних елементів протидії дронам. Формати й місця тренувань обговорюються з урахуванням безпеки та доступності. Метою є підвищення готовності союзників до подібних загроз.

