Украинские специалисты готовы обучать ЕС сбивать дроны — Игнат

Украинские специалисты готовы обучать ЕС сбивать дроны — Игнат

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:34
Украина предложила ЕС учения по уничтожению дронов - Игнат
Юрий Игнат. Фото: Александр Брамский/Общественное

Украина готова поделиться с европейскими партнерами наработанными методами борьбы с дронами. Для этого могут быть организованы совместные учения во Львове или даже в польском Кракове.

Об этом сообщили в РБК-Украина со ссылкой на Юрия Игната.

Читайте также:

Украина предлагает обучение европейцам

Украинская сторона предлагает привлечь специалистов Воздушных сил для подготовки союзников к более эффективному сбиванию вражеских дронов. Такую инициативу озвучил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. В фокусе — практические методики, отработанные во время отражения массированных атак.

"Какими ракетами (сбивали) — это их дело. Не имеют они столько опыта, как Украина. "Герберы" — непростая цель, особенно для истребителей. Видели недавно случай залета в воздушное пространство Румынии того же "Шахеда" или "Герберы" — это уже определяет румынская сторона. Но более 40 минут два истребителя не могли ничего сделать - пытались, но потеряли немало времени", — сказал Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ, Украина готова предоставить инструкторов независимо от места проведения тренировок — в Украине или за рубежом. Во время отражения атак применяются различные средства в зависимости от обстоятельств: мобильные огневые группы, авиация, дроны-перехватчики, радиоэлектронная борьба. Координацию обеспечивает командование Воздушных сил, а за отдельные участки отвечают определенные должностные лица.

"Мы достигли этих результатов. Этот опыт нам достался горькой ценой — потери среди защитников и гражданских, уничтоженная техника, разрушенные здания и предприятия. Поэтому партнеры имеют возможность увидеть и пройти эти учения. Конечно, были и ошибки — невозможно учесть все, когда противник применяет новейшие средства. Надо пробовать и использовать инновационные решения", — отметил Игнат.

В рамках учений партнерам планируют показать практику рационального привлечения различных элементов противодействия дронам. Форматы и места тренировок обсуждаются с учетом безопасности и доступности. Целью является повышение готовности союзников к подобным угрозам.

Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса ответил, готова ли Украина делиться опытом в сбивании российских дронов с Польшей.

Ранее мы также информировали, что Павел Палиса заявил о наличии у Украины дронов-перехватчиков для уничтожения российских ударных беспилотников Shahed на реактивных двигателях.

учеба Европа дроны ЕС Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
