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Головна Армія Українська балістика "Сапсан" вже била по ворогу — які результати

Українська балістика "Сапсан" вже била по ворогу — які результати

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 04:53
Балістичний комплекс Сапсан вже поставлений на виробництво і вдало випробуваний на фронті
Балістичний ракетний комплекс "Сапсан". Фото: Скриншот
Ключові моменти Куди зможе бити "Сапсан"

Україна вже неодноразово випробувала ракетний комплекс "Сапсан" на фронті. З точністю до десяти метрів був уражений командний пункт окупантів на українській території, а зараз балістичний комплекс вже поставлений на виробництво.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков. 

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Експерт проінформував, що заряд ракети становить пів тонни, а на випробуваннях по ворогу він без проблем пролетів 300 кілометрів. 

"Оскільки там півтони вибухівки, то нічого від того командного пункту не залишилось. Саме тому випробування можна вважати успішними", — сказав Кочетков.

Експерт зазначив, що виробництво розгорнули за кордоном, а результати їх роботи ми зможемо побачити вже через декілька місяців.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський запропонував Нідерландам розпочати спільне виробництво безпілотників. Це може стати пріоритетним напрямком двостороннього партнерства.

А ще ми інформували, що в Україні відкрили офіс виробника ракетних систем NASAMS.

ЗСУ ракети війна в Україні фронт ВПК далекобійна зброя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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