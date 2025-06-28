Балістичний комплекс Сапсан вже поставлений на виробництво і вдало випробуваний на фронті

Українська балістика "Сапсан" вже била по ворогу — які результати
Україна вже неодноразово випробувала ракетний комплекс "Сапсан" на фронті. З точністю до десяти метрів був уражений командний пункт окупантів на українській території, а зараз балістичний комплекс вже поставлений на виробництво.
Про це в етері Вечір.LIVE заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.
Куди зможе бити "Сапсан"
Експерт проінформував, що заряд ракети становить пів тонни, а на випробуваннях по ворогу він без проблем пролетів 300 кілометрів.
"Оскільки там півтони вибухівки, то нічого від того командного пункту не залишилось. Саме тому випробування можна вважати успішними", — сказав Кочетков.
Експерт зазначив, що виробництво розгорнули за кордоном, а результати їх роботи ми зможемо побачити вже через декілька місяців.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський запропонував Нідерландам розпочати спільне виробництво безпілотників. Це може стати пріоритетним напрямком двостороннього партнерства.
А ще ми інформували, що в Україні відкрили офіс виробника ракетних систем NASAMS.
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