Балістичний комплекс Сапсан вже поставлений на виробництво і вдало випробуваний на фронті

Балістичний ракетний комплекс "Сапсан". Фото: Скриншот

Україна вже неодноразово випробувала ракетний комплекс "Сапсан" на фронті. З точністю до десяти метрів був уражений командний пункт окупантів на українській території, а зараз балістичний комплекс вже поставлений на виробництво.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

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Експерт проінформував, що заряд ракети становить пів тонни, а на випробуваннях по ворогу він без проблем пролетів 300 кілометрів.

"Оскільки там півтони вибухівки, то нічого від того командного пункту не залишилось. Саме тому випробування можна вважати успішними", — сказав Кочетков.

Експерт зазначив, що виробництво розгорнули за кордоном, а результати їх роботи ми зможемо побачити вже через декілька місяців.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський запропонував Нідерландам розпочати спільне виробництво безпілотників. Це може стати пріоритетним напрямком двостороннього партнерства.

А ще ми інформували, що в Україні відкрили офіс виробника ракетних систем NASAMS.