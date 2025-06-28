Баллистический комплекс Сапсан уже поставлен на производство и удачно испытан на фронте

Украинская баллистика "Сапсан" била по врагу — какие результаты
Украина уже неоднократно испытала ракетный комплекс "Сапсан" на фронте. С точностью до десяти метров был поражен командный пункт оккупантов на украинской территории, а сейчас баллистический комплекс уже поставлен на производство.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.
Куда сможет бить "Сапсан"
Эксперт проинформировал, что заряд ракеты составляет полтонны, а на испытаниях по врагу он без проблем пролетел 300 километров.
"Поскольку там полтонны взрывчатки, то ничего от того командного пункта не осталось. Именно поэтому испытания можно считать успешными", — сказал Кочетков.
Эксперт отметил, что производство развернули за рубежом, а результаты их работы мы сможем увидеть уже через несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Нидерландам начать совместное производство беспилотников. Это может стать приоритетным направлением двустороннего партнерства.
А еще мы информировали, что в Украине открыли офис производителя ракетных систем NASAMS.
Читайте Новини.LIVE!