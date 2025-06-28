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Главная Армия Украинская баллистика "Сапсан" била по врагу — какие результаты

Украинская баллистика "Сапсан" била по врагу — какие результаты

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 04:53
Баллистический комплекс Сапсан уже поставлен на производство и удачно испытан на фронте
Баллистический ракетный комплекс "Сапсан". Фото: Скриншот
Ключові моменти Куда сможет бить "Сапсан"

Украина уже неоднократно испытала ракетный комплекс "Сапсан" на фронте. С точностью до десяти метров был поражен командный пункт оккупантов на украинской территории, а сейчас баллистический комплекс уже поставлен на производство.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков.

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Эксперт проинформировал, что заряд ракеты составляет полтонны, а на испытаниях по врагу он без проблем пролетел 300 километров.

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"Поскольку там полтонны взрывчатки, то ничего от того командного пункта не осталось. Именно поэтому испытания можно считать успешными", — сказал Кочетков.

Эксперт отметил, что производство развернули за рубежом, а результаты их работы мы сможем увидеть уже через несколько месяцев.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Нидерландам начать совместное производство беспилотников. Это может стать приоритетным направлением двустороннего партнерства.

А еще мы информировали, что в Украине открыли офис производителя ракетных систем NASAMS.

ВСУ ракеты война в Украине фронт ВПК дальнобойное оружие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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