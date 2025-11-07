Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Україна відновлює експорт власного озброєння — деталі

Україна відновлює експорт власного озброєння — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 13:57
Оновлено: 14:15
Експорт вітчизняної зброї — Україна відновлює програму
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov

Україна відновлює повноцінний експорт власного озброєння. Це дозволить залучати кошти в оборонно-промисловому комплексі України.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами 7 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Експорт української зброї

Умєров розповів, що розпочинається новий етап у виробництві української зброї. Відтепер це буде не лише "для себе", а й на продаж партнерам. За його словами, це дозволить залучати кошти в ОПК України.

"Процедура залишається простою і прозорою: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони (СБО), то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю", — пояснив секретар РНБО.

Він пояснив, що упродовж трьох місяців Державна служба експортного контролю верифікує усі дані та надає дозвіл. Після цього ДСЕК робить міжвідомчий запит, наступний крок — Міноборони консолідує потреби, а після цього на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва ухвалять рішення та рекомендації. 

Також Рустем Умєров додав, що вихід на ринок озброєнь можливий не лише через держспецекспортерів. Виробник може ще й скористатися послугами приватного спецекспортера або ж отримати власні повноваження. 

"Держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України — діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський повідомив, що Україна запускає експорт зброї. Йдеться про сучасні системи, які довели свою ефективність у реальних умовах війни. 

Водночас Рустем Умєров розповів, яку саме зброю збирається експортувати Україна. За його словами, експортуватимуть лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. 

зброя Україна Олександр Камишін експорт Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації