Експорт вітчизняної зброї — Україна відновлює програму

Україна відновлює повноцінний експорт власного озброєння. Це дозволить залучати кошти в оборонно-промисловому комплексі України.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами 7 листопада.

Експорт української зброї

Умєров розповів, що розпочинається новий етап у виробництві української зброї. Відтепер це буде не лише "для себе", а й на продаж партнерам. За його словами, це дозволить залучати кошти в ОПК України.

"Процедура залишається простою і прозорою: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони (СБО), то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю", — пояснив секретар РНБО.

Він пояснив, що упродовж трьох місяців Державна служба експортного контролю верифікує усі дані та надає дозвіл. Після цього ДСЕК робить міжвідомчий запит, наступний крок — Міноборони консолідує потреби, а після цього на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва ухвалять рішення та рекомендації.

Також Рустем Умєров додав, що вихід на ринок озброєнь можливий не лише через держспецекспортерів. Виробник може ще й скористатися послугами приватного спецекспортера або ж отримати власні повноваження.

"Держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди. Надалі жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України — діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки", — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський повідомив, що Україна запускає експорт зброї. Йдеться про сучасні системи, які довели свою ефективність у реальних умовах війни.

Водночас Рустем Умєров розповів, яку саме зброю збирається експортувати Україна. За його словами, експортуватимуть лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності.