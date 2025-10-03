Запуск керованого експорту зброї - про яке озброєння йдеться

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

В Україні планується впровадження регульованого експорту озброєнь. Це стане одним із джерел фінансування державного бюджету для закупівель оборонної техніки.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров у соцмережі Х у п'ятницю, 3 жовтня.

Пост Умєрова. Фото: скриншот

Запуск керованого експорту зброї

"Готуємо Технологічну ставку. Ключовий фокус — як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових", — йдеться у дописі Умєрова, розміщеному у Х.

Він зазначив, що продаж зброї за кордон стане одним із способів поповнення бюджету для фінансування оборонних потреб.

"Експортуватимемо лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань", — запевнив Умєров.

За його інформацією, напередодні в РНБО відбулася підготовча зустріч за участю Міністерства оборони, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, представників військового керівництва та розвідки.

"Всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів", — повідомив секретар РНБО.

Він також повідомив, що зараз очікують на доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із деталями запуску експорту — коли, яким чином і в яких обсягах він відбуватиметься. Крім того, Умєров додав, що на Cтавці окремо розглядатимуть російський удар по Україні в ніч на 3 жовтня.

"Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об'єктів", — пояснив він.

Крім того, на Cтавці буде розглянуто відповіді ворогу, а саме — далекобійні операції.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про намір країни розпочати експорт власної зброї. Він підкреслив, що мова йде про сучасні озброєння, випробувані та підтверджені високою ефективністю безпосередньо на полі бою.

А до цього міністр оборони Денис Шмигаль заявив: Україна має право експортувати зброю, проте передусім необхідно повністю забезпечити потреби Збройних сил.