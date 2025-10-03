Запуск управляемого экспорта оружия - о каком вооружении идет речь

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новости.LIVE

В Украине планируется внедрение регулируемого экспорта вооружений. Это станет одним из источников финансирования государственного бюджета для закупок оборонной техники.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в соцсети Х в пятницу, 3 октября.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Запуск управляемого экспорта оружия

"Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус — как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных", — говорится в посте Умерова, размещенном в Х.

Он отметил, что продажа оружия за границу станет одним из способов пополнения бюджета для финансирования оборонных нужд.

"Будем экспортировать только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок", — заверил Умеров.

По его информации, накануне в СНБО состоялась подготовительная встреча с участием Министерства обороны, Министерства экономики, Министерства финансов, представителей военного руководства и разведки.

"Все подготовили конкретные материалы относительно производственных возможностей и имеющихся запасов", — сообщил секретарь СНБО.

Он также сообщил, что сейчас ожидается доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с деталями запуска экспорта — когда, каким образом и в каких объемах он будет происходить. Кроме того, Умеров добавил, что на Совете отдельно будут рассматривать российский удар по Украине в ночь на 3 октября.

"Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов", — пояснил он.

Кроме того, на Ставке будут рассмотрены ответы врагу, а именно — дальнобойные операции.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении страны начать экспорт собственного оружия. Он подчеркнул, что речь идет о современных вооружениях, испытанных и подтвержденных высокой эффективностью непосредственно на поле боя.

А до этого министр обороны Денис Шмыгаль заявил: Украина имеет право экспортировать оружие, однако в первую очередь необходимо полностью обеспечить потребности Вооруженных сил.