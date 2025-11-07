Видео
Украина возобновляет экспорт собственного вооружения — детали

Дата публикации 7 ноября 2025 13:57
обновлено: 14:15
Экспорт отечественного оружия — Украина возобновляет программу
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov

Украина восстанавливает полноценный экспорт собственного вооружения. Это позволит привлекать средства в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров во время встречи с журналистами 7 ноября.

Экспорт украинского оружия

Умеров рассказал, что начинается новый этап в производстве украинского оружия. Отныне это будет не только "для себя", но и на продажу партнерам. По его словам, это позволит привлекать средства в ОПК Украины.

"Процедура остается простой и прозрачной: если компания подпадает под определенные критерии допуска к экспорту и имеет избыточные производственные возможности, не востребованные Силами безопасности и обороны (СБО), то она может подать заявку на экспорт в Государственную службу экспортного контроля", — пояснил секретарь СНБО.

Он пояснил, что в течение трех месяцев Государственная служба экспортного контроля верифицирует все данные и дает разрешение. После этого ГСЭК делает межведомственный запрос, следующий шаг — Минобороны консолидирует потребности, а после этого на заседании Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества примут решение и рекомендации.

Также Рустем Умеров добавил, что выход на рынок вооружений возможен не только через госспецэкспортеров. Производитель может еще и воспользоваться услугами частного спецэкспортера или же получить собственные полномочия.

"Государство сохраняет полный контроль за конечным пользователем оружия. СНБО формирует и обновляет исчерпывающий перечень стран, в которые разрешено экспортировать украинское оружие. Первые, кто войдет в перечень, это страны, с которыми Украина подписала соглашения по безопасности. В дальнейшем ни одна единица продукции не может быть перепродана без ведома Украины — действует послеэкспортный контроль, в том числе с привлечением разведки", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский сообщил, что Украина запускает экспорт оружия. Речь идет о современных системах, которые доказали свою эффективность в реальных условиях войны.

В то же время Рустем Умеров рассказал, какое именно оружие собирается экспортировать Украина. По его словам, экспортировать будут только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности.

оружие Украина Александр Камышин экспорт Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
