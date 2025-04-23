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Україна відбила повітряну атаку з 134 російських дронів — деталі

23 квітня 2025 11:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
У ніч на 23 квітня РФ атакувала дронами з Криму та РФ — скільки збили
Український військовослужбовець цілиться у повітряну ціль. Фото: Командування ПС ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 23 квітня російські війська здійснили масштабну атаку по території України, випустивши 134 ударні безпілотники, серед яких частина була Shahed, а частина – безпілотники-імітатори інших типів. Запуски здійснювались із територій Курської, Брянської, Орловської областей РФ, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму, зокрема, з Чауди та Гвардійського.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України

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Для відбиття атаки було задіяно всі наявні засоби протиповітряної оборони: бойову авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 Сили оборони підтвердили збиття 67 ударних дронів. Ще 47 безпілотників-імітацій не досягли цілей та були локаційно втрачені, не спричинивши шкоди.

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Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Однак частині дронів вдалося вразити об’єкти на території шести областей: Харківської, Полтавської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської та Запорізької. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, російська армія завдала удару безпілотником по Марганцю.

Виявилось, що ударний безпілотник влучив по автобусу з цивільними, які їхали на роботу. Внаслідок атаки за останніми даними загинуло дев'ятеро людей, десятки отримали поранення різних ступеней важкості. 

Також Росія вдарила по ключовому енергооб'єкту в Херсоні. У місті виникли серйозні проблеми з електропостачанням, влада закликала населення ощадливо.

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