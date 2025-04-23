У ніч на 23 квітня РФ атакувала дронами з Криму та РФ — скільки збили

Україна відбила повітряну атаку з 134 російських дронів — деталі
У ніч на 23 квітня російські війська здійснили масштабну атаку по території України, випустивши 134 ударні безпілотники, серед яких частина була Shahed, а частина – безпілотники-імітатори інших типів. Запуски здійснювались із територій Курської, Брянської, Орловської областей РФ, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму, зокрема, з Чауди та Гвардійського.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.
Скільки цілей вдалося збити Повітряним силам Збройних сил України в ніч проти 23 квітня
Для відбиття атаки було задіяно всі наявні засоби протиповітряної оборони: бойову авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:30 Сили оборони підтвердили збиття 67 ударних дронів. Ще 47 безпілотників-імітацій не досягли цілей та були локаційно втрачені, не спричинивши шкоди.
Однак частині дронів вдалося вразити об’єкти на території шести областей: Харківської, Полтавської, Донецької, Одеської, Дніпропетровської та Запорізької. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, російська армія завдала удару безпілотником по Марганцю.
Виявилось, що ударний безпілотник влучив по автобусу з цивільними, які їхали на роботу. Внаслідок атаки за останніми даними загинуло дев'ятеро людей, десятки отримали поранення різних ступеней важкості.
Також Росія вдарила по ключовому енергооб'єкту в Херсоні. У місті виникли серйозні проблеми з електропостачанням, влада закликала населення ощадливо.
Читайте Новини.LIVE!